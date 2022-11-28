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    Газзаев о массовой драке игроков «Зенита» и «Спартака»: Такие эпизоды не красят спорт

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «С первых минут было видно, что игра очень принципиальная. К сожалению, такие случаи бывают. Например, я работал с ЦСКА, когда случилась драка в Раменском. Конечно, игроки, спровоцировавшие этот инцидент, будут наказаны.

    Но это говорит о том, что футболисты небезразличны к результату, несмотря на то что он не имел сумасшедшего значения. Это спорт, никто не хотел уступать.

    Конечно, такие эпизоды не красят спорт. Нельзя устраивать массовые драки. Арбитр не должен допускать возникновения подобных инцидентов», — приводит слова Газзаева РИА Новости Спорт.

    Матч между «Зенитом» и «Спартаком», который проходил 27 ноября закончился массовой дракой футболистов.

    В результате инцидента красные карточки получили шестеро игроков: Родригао, Малком и Вильмар Барриос из «Зенита» и Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов из «Спартака».

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