Даса подвел итогу первой половины сезона РПЛ

Защитникоценил результат своей команды в первой половине сезона российской Премьер-лиги.

«Я удовлетворен первой частью сезона в "Динамо". Какое-то время я адаптировался к новой команде, вскоре начал играть все лучше и лучше.

Начало сезона было осложнено несколькими поражениями, но сейчас я могу сказать, что мы проделали хорошую работу.

Может ли "Динамо" выиграть Кубок или чемпионство? Каждая команда, которая борется за трофей, может его выиграть.

Что касается отпуска, то для начала я поеду к своим родным. А дальше — посмотрим. Я не считаю, что перерыв будет слишком длинным.

Мы — профессиональные игроки. Естественно, мы не собираемся все это время отдыхать. У нас есть индивидуальные тренировки, чтобы подойти к сборам готовыми», — цитирует Даса Sport24.

«Динамо» занимает 4-е место (29 очков) после 17-и туров в РПЛ.