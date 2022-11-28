В 14:00 28.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Рух В» — «Александрия» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Александрия» — «Рух В». Коэффициент ставки — 2.02.

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