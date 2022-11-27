начнут матч в 14:00 в очередном туре ФНЛ, 27.11.2022.

Последний матч между собой: «Родина» — «Волгарь» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Волгарь» — «Родина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Родина»).

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