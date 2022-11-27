ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду пока что без клуба«Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
    Все новости спорта

    «Ростов» и «Ахмат» огласили составы

    «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ростов Ахмат
    «Ростов» и грозненский «Ахмат» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.

    «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ростов»

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Тугарев, Мухин, Ковальков, Шанталий, Мельникой, Миронов, Прохин, Голенков.

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.

    Запасные: Ташаев, Цуцулаев, Иналкаев, Карапузов, Фольмер, Якуев, Ильин, Альсултанов, Агаларов.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.20, на успех «Ахмата» — 3.18, на ничью — 3.82. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Зенит» реванш у «Спартака» за разгром в Москве?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Кто выиграет битву Испании и Германии?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Самураи» положат в копилку очередные три балла
  • Япония — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.13
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Португалия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельгия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры