«Ростов» — «Ахмат»: прогноз, составы, коэффициенты

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.
Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Тугарев, Мухин, Ковальков, Шанталий, Мельникой, Миронов, Прохин, Голенков.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.
Запасные: Ташаев, Цуцулаев, Иналкаев, Карапузов, Фольмер, Якуев, Ильин, Альсултанов, Агаларов.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.20, на успех «Ахмата» — 3.18, на ничью — 3.82. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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