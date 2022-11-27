«Ростов» — «Ахмат»: прогноз, составы, коэффициенты

и грозненскийобъявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.

Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Тугарев, Мухин, Ковальков, Шанталий, Мельникой, Миронов, Прохин, Голенков.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.

Запасные: Ташаев, Цуцулаев, Иналкаев, Карапузов, Фольмер, Якуев, Ильин, Альсултанов, Агаларов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.20, на успех «Ахмата» — 3.18, на ничью — 3.82. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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