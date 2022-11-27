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    Ростов — Ахмат. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.11.2022 в 14:00 начнется матч в кубке России по футболу Ростов — Ахмат

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    В 14:00 27.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ростов — Ахмат в кубке России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Ахмат» — «Ростов» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.42.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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