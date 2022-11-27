В 14:00 27.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Ростов» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.42 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ростов — Ахмат.

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