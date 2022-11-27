В 13:00 27.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «КамАЗ» — «Краснодар-2» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар-2» — «КамАЗ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.51.

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