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    Карпин: Результаты неожиданные даже для меня, мы высоко забрались в таблице

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ростов
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результат матча с «Ахматом» в Кубке России (3:0). Также он поделился мнением о результатах первой половины сезона.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я не считаю, что мы сбавили обороты во второй половине. Просто "Ахмату" нужно было отыгрываться, они добавили активности.

    Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Футболисты хорошо действовали во всех линиях, спасибо им.

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    • Результаты неожиданные даже для меня, мы высоко забрались в таблице. Будем и дальше бороться, чтобы оказаться как можно выше. Это та же задача, что и стояла до этого: набрать до перерыва как можно больше очков. В первой части сезона команда эту задачу выполнила», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

    «Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Из группы в Кубке России «сельмаши» вышли вторыми с 9 баллами.

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