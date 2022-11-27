Карпин: Результаты неожиданные даже для меня, мы высоко забрались в таблице

Главный тренер «Ростова»оценил результат матча с «Ахматом» в Кубке России (3:0). Также он поделился мнением о результатах первой половины сезона.

«Я не считаю, что мы сбавили обороты во второй половине. Просто "Ахмату" нужно было отыгрываться, они добавили активности.

Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Футболисты хорошо действовали во всех линиях, спасибо им.

Результаты неожиданные даже для меня, мы высоко забрались в таблице. Будем и дальше бороться, чтобы оказаться как можно выше. Это та же задача, что и стояла до этого: набрать до перерыва как можно больше очков. В первой части сезона команда эту задачу выполнила», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Из группы в Кубке России «сельмаши» вышли вторыми с 9 баллами.