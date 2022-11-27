Джикия о матче с «Зенитом»: Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов

Защитник «Спартака»высказался об итогах группового этапа Кубка России в группе В.

«Ничего не хочу говорить про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции.

Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного.

Меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!

Будем разбираться, смотреть. Может, сейчас еще кому-то влетят [карточки]», — заявил Джикия.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в плей-офф турнира с 1-й позиции. «Зенит» с 11 баллами занял 3-е место и сыграет в плей-офф Пути регионов.