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    Джикия о матче с «Зенитом»: Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Зенит
    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об итогах группового этапа Кубка России в группе В.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Ничего не хочу говорить про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции.

    Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного.

    Меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!

    Будем разбираться, смотреть. Может, сейчас еще кому-то влетят [карточки]», — заявил Джикия.

    «Спартак» набрал 13 очков и вышел в плей-офф турнира с 1-й позиции. «Зенит» с 11 баллами занял 3-е место и сыграет в плей-офф Пути регионов.

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