Каземиро заявил, что игроки «МЮ» грустят из-за ухода Роналду

Полузащитник сборной Бразилииотреагировал на разрыв контрактас «Манчестер Юнайтед».

«Я не переписывался с Криштиану после этих событий. Но он достаточно опытный парень и знает, что лучше для его карьеры.

Конечно, нам, игрокам "Манчестер Юнайтед", грустно, когда кто-то уходит из команды Тем более, если это один из лучших игроков всех времён. Но Криштиану — взрослый, опытный футболист, он знает, что ему надо.

Как друг я желаю ему всего наилучшего, большой удачи, чтобы он демонстрировал лучший футбол в своей жизни, но только не против меня! Удачи ему», — цитирует Каземиро Globo.

Напомним, что накануне старта чемпионата мира «МЮ» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим.