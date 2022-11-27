Бышовец: Победа «Зенита» с разницей в четыре и более мяча маловероятна

высказался в преддверии матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 6-го тура Кубка России.

«Я думаю, что разгромить "Спартак" будет очень сложно. Все-таки это дерби, очень принципиальное соперничество. Две команды, которые в этом году идут в верхней части турнирной таблицы. Так что этот матч таит в себе большую интригу.

В последние годы клуб из Санкт-Петербурга несколько раз крупно обыгрывал москвичей, но их последняя встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:0.

Думаю, что при всех объективных факторах победа "Зенита" с разницей в четыре и более мяча маловероятна. Хотя фактор болельщиков, как вы правильно заметили, очень важен», — цитируют специалиста «Известия».

Матч группового этапа Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 27 ноября, и начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на этот поединок здесь.