Абаскаль: Путь в Кубке дал нам понимание, что у нас есть рост

Главный тренер московского «Спартака»оценил результат матча с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Кубка России (0:0, 2:4 по пенальти).

«Красно-белые» вышли с первой строчки своей таблицы, набрав 13 очков.

«Как оценю Кубок? Мы постарались, сделали всё возможное. Пытались представить сегодняшний матч. Думали о прошлой, первой игре, с которой всё здесь начиналось. Футбол — это процесс, который требует анализа и работы. Получение этого опыта было главным. Турнир был очень коротким, всё происходило быстро. Сегодня в составе было много молодых игроков, для нас больший опыт играть с таким соперником в сложившейся ситуации.

Подводя итог, нам это принесло удовлетворение. Этот путь в Кубке дал нам понимание, что у нас есть рост», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».