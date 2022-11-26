Альварес: Гвардиола — один из лучших тренеров в мире

Нападающийвыразил мнение о главном тренере

«Думаю, что Хосеп Гвардиола — один из лучших тренеров в мире, он работал в невероятно успешных клубах.

Хочу проделать хорошую работу под его руководством, продолжить расти как футболист и личность», — приводит слова Альвареса пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. С тех пор горожане завоевали 11 трофеев, включая 4 победы в АПЛ.

Напомним, что Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025 года.