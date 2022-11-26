СМИ: «Барселона» предложит Альбе расторгнуть контракт летом

Жорди Альба Фото: globallookpress.com
Руководство каталонского клуба хочет встретиться с 33-летним игроком в январе и предложить ему расторгнуть контракт летом. Но Жорди уже несколько раз давал клубу понять, что не собирается уходить.
Если Альба откажется и в этот раз, с ним попытаются заново договориться об условиях, согласно которым его зарплата по последнему году контракта будет ниже, чем сейчас.
Главная проблема заключается в том, что зарплата испанца чрезмерна для «Барселоны» в ее нынешнем состоянии. Игрок готов вести переговоры о ее снижении.
Срок действующего контракта Альбы с «Барсой» истекает летом 2024 года.
В этом сезоне левый защитник провел 12 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.