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    СМИ: «Барселона» предложит Альбе расторгнуть контракт летом

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    Защитнику «Барселоны» Жорди Альбе будет предложено расторгнуть контракт с клубом, пишет Mundo Deportivo.

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    Руководство каталонского клуба хочет встретиться с 33-летним игроком в январе и предложить ему расторгнуть контракт летом. Но Жорди уже несколько раз давал клубу понять, что не собирается уходить.

    Если Альба откажется и в этот раз, с ним попытаются заново договориться об условиях, согласно которым его зарплата по последнему году контракта будет ниже, чем сейчас.

    Главная проблема заключается в том, что зарплата испанца чрезмерна для «Барселоны» в ее нынешнем состоянии. Игрок готов вести переговоры о ее снижении.

    Срок действующего контракта Альбы с «Барсой» истекает летом 2024 года.

    В этом сезоне левый защитник провел 12 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

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