СМИ: «Барселона» предложит Альбе расторгнуть контракт летом

Защитникубудет предложено расторгнуть контракт с клубом, пишет Mundo Deportivo

Руководство каталонского клуба хочет встретиться с 33-летним игроком в январе и предложить ему расторгнуть контракт летом. Но Жорди уже несколько раз давал клубу понять, что не собирается уходить.

Если Альба откажется и в этот раз, с ним попытаются заново договориться об условиях, согласно которым его зарплата по последнему году контракта будет ниже, чем сейчас.

Главная проблема заключается в том, что зарплата испанца чрезмерна для «Барселоны» в ее нынешнем состоянии. Игрок готов вести переговоры о ее снижении.

Срок действующего контракта Альбы с «Барсой» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне левый защитник провел 12 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.