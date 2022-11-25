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    Глебов рассказал, как можно разозлить Карпина

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    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о характере главного тренера команды Валерия Карпина.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Карпин не бывает несправедливым. Никогда. Это еще один его большой плюс — он старается относиться ко всем справедливо. Если какой-то пихач от него есть — он по правде. А не так, что он выдумал что-то. Если цепляется, значит, есть за что.

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    • Что надо сделать, чтобы разозлить Карпина? Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит. Он может простить неточный пас или удар — потому что сам был футболистом. Но только не нарушения дисциплины в быту.

    Прилетают ли штрафы? Он в основном словами», — приводит слова Глебова Sport24.

    «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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