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    Алаев рассказал о сложности подбора соперников для сборной России в нынешних условиях

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    Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что договориться с Узбекистаном и Таджикистаном о товарищеском матче для сборной России было так же сложно, как и если бы речь шла о командах Аргентины и Бразилии.

    Узбекистан — Россия
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    Узбекистан — Россия

    «Будет неправильно, если я начну озвучивать планы на март. Матчи для сборной нужны, я в этом уверен. Даже такой невзрачный матч, который хочется поскорее забыть, как с Таджикистаном и с Киргизией, но такие игры важны. Мы не знаем, когда нас вернут. Сборная должна жить как особый микроорганизм.

    Тяжело договариваться с соперниками, поймите. Сейчас договориться с Таджикистаном и с Узбекистаном — все равно, что пару лет назад договориться с Аргентиной и Бразилией — тяжелейшая история. У них сложные переговоры на коммерческом, организационном и политическом уровне, но проводить игры надо», — цитирует Алаева Sport24.

    Напомним, что и с Таджикистаном, и с Узбекистаном сборная России разошлась нулевой ничьей.

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