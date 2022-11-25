Алаев рассказал о сложности подбора соперников для сборной России в нынешних условиях

Президент РПЛотметил, что договориться с Узбекистаном и Таджикистаном о товарищеском матче для сборной России было так же сложно, как и если бы речь шла о командах Аргентины и Бразилии.

«Будет неправильно, если я начну озвучивать планы на март. Матчи для сборной нужны, я в этом уверен. Даже такой невзрачный матч, который хочется поскорее забыть, как с Таджикистаном и с Киргизией, но такие игры важны. Мы не знаем, когда нас вернут. Сборная должна жить как особый микроорганизм.

Тяжело договариваться с соперниками, поймите. Сейчас договориться с Таджикистаном и с Узбекистаном — все равно, что пару лет назад договориться с Аргентиной и Бразилией — тяжелейшая история. У них сложные переговоры на коммерческом, организационном и политическом уровне, но проводить игры надо», — цитирует Алаева Sport24.

Напомним, что и с Таджикистаном, и с Узбекистаном сборная России разошлась нулевой ничьей.