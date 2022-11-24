Хави надеется зимой усилить состав «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»полагает, что каталонский клуб должен усилить зимой состав, если намерен претендовать на трофеи по итогам сезона, сообщает Marca.

Однако боссы «сине-гранатовых» предупредили специалиста, что летнее усиление было достаточно весомым и дорогим, возможные зимние новички могут прийти на роль усиления скамейки запасных. Помимо этого, для регистрации новых футболистов придется продать кого-то из текущего состава. Из-за финансовой ситуации «Барселона» не сможет зимой рассчитывать на крупные сделки.

Напомним, прошлым летом «Барса» потратила 148 миллионов евро. Если условия для выплаты бонусов, прописанных во всех контрактах, будут выполнены, то клубу придется потратить еще 47 миллионов евро.

В руководстве каталонцев считают усилия, предпринятые во время предыдущего трансферного окна, чрезмерными.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 37 очков за 14 матчей.