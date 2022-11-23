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    Руни прокомментировал расторжение контракта между Роналду и «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение по поводу расторжения контракта Криштиану Роналду.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    Руни отметил, что португальский футболист атаковал клуб.

    «Я думаю, что это грустно. Грустно видеть, что такой игрок, как Криштиану Роналду, как я много раз говорил, один из лучших игроков всех времен, так уходит из "Манчестер Юнайтед". Говорю это как его бывший одноклубник и как болельщик "Манчестер Юнайтед".

    Но я думаю, что после того, как все увидели интервью с Пирсом Морганом и то, как он атаковал клуб, выбора не было. Не было варианта, при котором этого бы не случилось, так что я не удивлен, нет.

    Жаль, потому что он был фантастическим слугой "Манчестер Юнайтед", и я желаю ему всего наилучшего, в какой бы клуб он ни отправился. Очевидно, что он по-прежнему очень хороший игрок. Хотя, как я уже говорил, он уже не тот игрок, которым был, когда ему было 23 года.

    Сейчас ему 37. Но я все равно считал, что ему могло найтись место в "МЮ" — пусть не выходить в стартовом составе, а на замену. Очевидно, он считает, что не готов принять эту роль, и хочет продолжить свою карьеру в другом месте.

    Для клуба это, наверное, наилучшее решение, которое позволит им сосредоточиться на игроках, которые есть в клубе и хотят быть там, а внимание Криштиану будет сосредоточено исключительно на чемпионате мира и Португалии.

    После турнира, я уверен, найдутся команды, которые захотят его подписать. Конечно, если он классно проведет чемпионат мира, таких команд будет много», — цитирует слова Руни Goal.

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