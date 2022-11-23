Руни прокомментировал расторжение контракта между Роналду и «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитанвыразил мнение по поводу расторжения контракта Криштиану Роналду.

Руни отметил, что португальский футболист атаковал клуб.

«Я думаю, что это грустно. Грустно видеть, что такой игрок, как Криштиану Роналду, как я много раз говорил, один из лучших игроков всех времен, так уходит из "Манчестер Юнайтед". Говорю это как его бывший одноклубник и как болельщик "Манчестер Юнайтед".

Но я думаю, что после того, как все увидели интервью с Пирсом Морганом и то, как он атаковал клуб, выбора не было. Не было варианта, при котором этого бы не случилось, так что я не удивлен, нет.

Жаль, потому что он был фантастическим слугой "Манчестер Юнайтед", и я желаю ему всего наилучшего, в какой бы клуб он ни отправился. Очевидно, что он по-прежнему очень хороший игрок. Хотя, как я уже говорил, он уже не тот игрок, которым был, когда ему было 23 года.

Сейчас ему 37. Но я все равно считал, что ему могло найтись место в "МЮ" — пусть не выходить в стартовом составе, а на замену. Очевидно, он считает, что не готов принять эту роль, и хочет продолжить свою карьеру в другом месте.

Для клуба это, наверное, наилучшее решение, которое позволит им сосредоточиться на игроках, которые есть в клубе и хотят быть там, а внимание Криштиану будет сосредоточено исключительно на чемпионате мира и Португалии.

После турнира, я уверен, найдутся команды, которые захотят его подписать. Конечно, если он классно проведет чемпионат мира, таких команд будет много», — цитирует слова Руни Goal.