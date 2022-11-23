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    Орещук о конфликте Роналду с «МЮ»: Наверное, у человека накипело

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    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о конфликте Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».

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    Накануне «МЮ» объявил о расторжении контракта с Роналду. Поводом для этого стало скандальное интервью 37-летнего португальца, в котором он раскритиковал владельцев клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

    «Неправильно выносить сор из избы, но, наверное, у человека накипело. Как по мне, он все равно футболист № 1. Я его все равно ставлю выше Месси. Об этом говорят заслуги португальца и то, в каких чемпионатах он играл и становился лучшим бомбардиром.

    Насколько я наслышан, у него было пара неплохих предложений, но он всё равно выбрал "Манчестер Юнайтед". Он же сам сказал: "Мозги в одной стороне, а сердце в Манчестере".

    Наверное, если человеку небезразлично все это, не хочется бороться за выживание, находиться в середине турнирной таблицы, то с этой стороны, я его, может быть, и оправдаю. Все‑таки он прима в этой команде, и "МЮ" должен был строиться вокруг него. Если они его брали, то должны были понимать, о чем речь идет. Значит, здесь вопросы к селекционному отделу, менеджерам, если они не смогли справиться с ним. С другой стороны, человек делает результат — выходит, забивает. Что тебе еще надо?

    Он еще может играть в больших клубах. Уверен, он таким образом попрощался с "Манчестером", чтобы сверкнуть на чемпионате мира. Роналду еще как минимум год‑два будет выступать на серьезном европейском уровне. Он мегапрофессионал, поэтому даже мыслей нет, что в ближайшее время португалец куда‑то именно доигрывать поедет. Думаю, вопрос сейчас не в деньгах, ему еще хочется заработать пару титулов.

    Да, он сам сказал, что закончит с футболом, если выиграет чемпионат мира. Это понятно, было бы всё на шикарной ноте. Но мне не очень верится в победу Португалии на мундиале. Поэтому Роналду будет дальше двигаться, искать хорошие варианты с серьезным предложением», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

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