В 13:00 23.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E ЧМ-2022.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марокко» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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