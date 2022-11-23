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    Кечинов: Видно, что игроки «Спартака» выходят на поле с удовольствием. Жду победы над «Крыльями»

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    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Крыльями Советов» в пятом туре группового этапа Кубка России.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «В матче с "Крыльями Советов" я жду победы от "Спартака". Команда набрала хороший ход, у нее появилась игра. Видно, что футболисты выходят на поле с удовольствием, показывают комбинационную игру, много забивают. Хочется, чтобы "Спартак" продолжал в таком духе и сегодня победил.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Крылья Советов" — "Спартак"

    Что касается настроя Промеса, то история со сборной на него не повлияла. Он прекрасно понимал, что его не вызовут. В последнее время перед чемпионатом мира Квинси не приглашали в сборную. У него там своя история с уголовным делом.

    То же касается и игроков сборной России. Селихов, Соболев, Джикия, Литвинов, Хлусевич съездили в национальную команду, сейчас вернулись в клуб. На них неудачи в товарищеских матчах не должны повлиять. В "Спартаке" сейчас хорошая атмосфера, уверен, что они будут играть с удовольствием», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

    Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 23 ноября в Самаре, начало — в 18:00 мск.

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