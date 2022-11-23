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    • Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
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    Гвардиола: Я очень рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на два года

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с клубом еще на два года.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года.

    «Я очень рад остаться в "Манчестер Сити" ещё на два года. Я не могу отблагодарить всех в клубе за такое доверие.

    Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть всё необходимое, чтобы делать свою работу как можно лучше.

    Я знаю, что следующая глава в истории этого клуба будет потрясающей. Так было в последнем десятилетии, так же будет и в следующем, потому что у клуба есть стабильность. С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. Лучшего места просто не придумать.

    У меня всё ещё есть ощущение, что вместе с "Манчестер Сити" мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

  • Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
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