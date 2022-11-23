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    Форвард сборной Узбекистана: Россия была бы одним из главных фаворитов в Азии

    Футбол Сборная России Футбол России
    Нападающий «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов поделился мнением об уровне сборной России.

    Хожимат Эркинов
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    Хожимат Эркинов

    На прошлой недели сборные России и Узбекистана провели товарищеский матч, завершившийся вничью — 0:0.

    «Мы остались довольны матчем со сборной России. Нам удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Не хватило только забитых мячей. Все очень плотно играли, поэтому было реализовано мало моментов как у них, так и у нас.

    Играть против хороших команд всегда интересно. Получаешь много положительных эмоций.

    С какой сборной из Азии можно сравнить сборную России по силе? Думаю, с одной из лучших — Японией. С Саудовской Аравией тоже можно было бы сопоставить.

    Россия была бы одним из главных фаворитов в Азиатской конфедерации футбола. Там есть и другие очень сильные сборные: Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия», — приводит слова Эркинова Sport24.

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