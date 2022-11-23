В 14:00 23.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Днепр-1» — «Александрия» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Днепр-1» — «Александрия». Коэффициент ставки — 2.43 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Днепр-1»).

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