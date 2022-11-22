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    Норманн больше не сыграет за «Динамо» в этом году

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    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не сможет выйти на поле до конца года из-за травмы.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», норвежский футболист не успеет восстановиться от повреждения плеча, которое он получил в начале октября в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

    Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды. 26-летний футболист не отметился результативными действиями в шести матча за бело-голубых.

    «Динамо» в этом году осталось провести два матча в рамках Кубка России. 23 ноября команда Славиши Йокановича сыграет с «Ахматом», а 27-го — с «Оренбургом».

    Напомним, ранее в «Динамо» опровергли информацию о болезни Федора Смолова.

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