начнут матч в 17:30 в кубке России по футболу, 22.11.2022.

Последний матч между собой: «Пари НН» — «Химки» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Химки» — «Пари НН». Коэффициент ставки — 2.76.

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