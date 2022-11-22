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    Франция — Австралия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.11.2022 в 22:00 начнется матч в группе D ЧМ-2022 в Катаре Франция — Австралия

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    Франция и Австралия начнут матч в 22:00 в группе D ЧМ-2022 в Катаре, 22.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Франция» — «Австралия» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Австралия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Франция»).

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