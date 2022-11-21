Семак рассказал о проблемах «Зенита» в первой части сезона

Главный тренер «Зенита»считает, что большая часть матчей первой половины сезона прошла для команды со сложностями.

«Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определенные факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.

Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — ​как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывались для нас непросто. Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

После 17 матчей прошедшей части чемпионата России «Зенит» лидирует в таблице с 42 набранными очками.