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    Семак рассказал о проблемах «Зенита» в первой части сезона

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что большая часть матчей первой половины сезона прошла для команды со сложностями.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определенные факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.

    Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — ​как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывались для нас непросто. Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

    После 17 матчей прошедшей части чемпионата России «Зенит» лидирует в таблице с 42 набранными очками.

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