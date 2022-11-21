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    Федотов назвал причину осеннего спада ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему команда невыразительно провела концовку первой части чемпионата России.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, отставая от «Зенита» на 13 очков.

    «Не могу сказать, что мы провалили этот отрезок по уровню игры. Домашние поединки с "Динамо" и "Спартаком" были неплохими по качеству и накалу борьбы. К сожалению, нам не хватало качественной реализации голевых возможностей. Оба раза мы создавали больше моментов, чем соперники. Увы, в итоге только ничьи.

    В этом же ряду игра в Оренбурге, где при счете 2:1 в пользу ЦСКА были упущены отличные шансы для третьего гола. Не реализовали их, а после перерыва получили пенальти в свои ворота, и в итоге — 2:2.

    Особняком стоит поединок с "Пари НН". Да, противник забил победный мяч единственным ударом в створ наших ворот. Но по качеству, будем объективны, матч нам совсем не удался. Причем ничто не предвещало такого развития событий.

    Мы видели полную концентрацию и в период подготовки к матчу, и во время предыгровой разминки. Никто даже подумать не мог, что игра у нас не получится настолько. Говорили о том, что соперник будет биться на каждом участке поля, что у нижегородцев очень организованная команда. Все это мы увидели на поле.

    Что произошло с нашей командой, до сих пор загадка. В первом тайме действовали так, будто у всей команды отключился коллективный разум. Разумеется, планировали сыграть иначе.

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    • В конце года не хватило запаса прочности, резервов. Вариантов для усиления в средней линии, где, к сожалению, выпал Кучаев. Про постоянную ротацию в линии обороны вы прекрасно знаете. Надолго выбыл Дивеев, после повреждения в Оренбурге мы на какое-то время лишились Набабкина. Оборона должна быть стабильной», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

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