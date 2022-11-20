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    «МЮ» отправит Роналду в «молодежку», если не договорится о расторжении контракта на своих условиях

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    «Манчестер Юнайтед» может перевести Криштиану Роналду в молодежную команду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Как сообщает The Telegraph, это произойдет в том случае, если «МЮ» не сможет договориться с 37-летним португальцем о расторжении контракта на своих условиях.

    Отмечается, что стороны досрочно прекратят сотрудничество, если Роналду откажется от зарплаты за семь оставшихся месяцев по контракту в английским клубом.

    Криштиану получается в «МЮ» около 500 тысяч фунтов в неделю.

    Если Роналду будет не согласен с такими условиями, его отправят в команду для футболистов до 21 года.

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    • Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед», скорее всего, расторгнет контракт с Роналду, который в недавнем интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Напомним, сообщалось, что Роналду получил предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но хочет остаться в Европе.

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