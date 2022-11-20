Гендиректор «Спартака»: Очень довольны результатами. Работа Абаскалем выстроена на высоком уровне

Генеральный директор «Спартака»высоко оценил работу главного тренера командыв первой части сезона.

«Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно.

С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, отставая от «Зенита» на шесть очков.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом сезона.