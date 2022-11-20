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    Гендиректор «Спартака»: Очень довольны результатами. Работа Абаскалем выстроена на высоком уровне

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Мележиков высоко оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля в первой части сезона.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно.

    С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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    • «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, отставая от «Зенита» на шесть очков.

    Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом сезона.

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