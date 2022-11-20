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    Тренер Узбекистана: У России не было моментов в первом тайме, результат справедлив

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    Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец подвел итоги товарищеского матча с командой России (0:0).

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    «Хороший товарищеский матч. Результат более‑менее справедлив.

    Это был хороший матч с сильной и подготовленной командой. Нормально подготовились тактически, в первом тайме сборная России не имела реальных моментов.

    Во втором тайме я дал игровое время некоторым ребятам, которых хотел проверить в деле. Думаю, нас ожидает хорошее будущее.

    Почему так рано заменили Эльдора Шомуродова? Потому что это был его второй матч.

    К тому же он был не до конца готов из‑за недомогания. Поэтому мы дали ему достаточно игрового времени и решили поменять его во втором тайме», — сказал тренер «Матч ТВ».

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