Тренер Узбекистана: У России не было моментов в первом тайме, результат справедлив

Главный тренер сборной Узбекистанаподвел итоги товарищеского матча с командой России (0:0).

«Хороший товарищеский матч. Результат более‑менее справедлив.

Это был хороший матч с сильной и подготовленной командой. Нормально подготовились тактически, в первом тайме сборная России не имела реальных моментов.

Во втором тайме я дал игровое время некоторым ребятам, которых хотел проверить в деле. Думаю, нас ожидает хорошее будущее.

Почему так рано заменили Эльдора Шомуродова? Потому что это был его второй матч.

К тому же он был не до конца готов из‑за недомогания. Поэтому мы дали ему достаточно игрового времени и решили поменять его во втором тайме», — сказал тренер «Матч ТВ».