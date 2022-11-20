Баринов: Надо спросить у нападающих, почему они не забивают

Полузащитник сборной Россииподвел итоги товарищеского матча с(0:0).

«Игру можно занести в актив, несмотря на 0-0. Получили игровое время, работали. Две игры на ноль, но то что не забили, надо спросить у нападающих.

Как бы отреагировал на такие игры, если бы был болельщиком? Нормально. Надо спросить у нападающих, почему они не забивают. У Соболева было 3-4 момента.

Тут не забивает, а в "Спартаке" забивает. Конец года, усталость накапливается. Тяжело», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).