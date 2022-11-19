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    Тренер Узбекистана рассказал, почему сборная России не выиграла у Таджикистана

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    Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией.

    Сречко Катанец
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    Сречко Катанец

    «Мы будем играть против крепкой команды. Мы хорошо восстановились после прошлого матча с Казахстаном. Потеряли одного игрока, но все остальные в строю, чтобы сыграть с Россией.

    Я смотрел матч России и Таджикистана. Мне не нравится, когда команды играют на таком искусственном поле, тем более товарищеский матч. Это не футбол, это другой вид спорта. Конечно, это не оправдание, но это действительно так — другой отскок, другое поведение мяча, другой уровень трудности для футболистов. Я всегда отказываюсь от контрольных матчей на синтетике.

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    • Таджикистан играл компактно, агрессивно, мне понравилось. Они бились, и это всегда трудно для соперника. Кому-то может казаться, что более слабую команду надо обыгрывать в любой ситуации, но сейчас футбол другой, каждая игра требует больших усилий. Сейчас не те времена, когда фаворит мог выигрывать 3:0, 4:0. Сейчас против таких компактно защищающихся команд очень тяжело играть.

    Я знаю, что Карпин задействовал много новых молодых игроков, которые дебютировали с Таджикистаном.

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    Я тоже буду просить свою команду играть компактно и агрессивно, если мы хотим победить. Достаточно сравнить РПЛ и чемпионат Узбекистана, конечно, это лиги разные по уровню. Россия — сильная команда, как еще им противостоять?», — приводит слова Катанеца Sport24.

    Матч Узбекистан — Россия пройдет 20 ноября в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.

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