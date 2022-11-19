Президент ФИФА о ЧМ в Катаре: Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом

Президент ФИФАвыступил в защиту проведения чемпионата мира в

«Сегодня у меня очень сильные чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом.

Я не катарец, африканец, гей, инвалид и на самом деле я не рабочий-мигрант, но я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам, как иностранец в чужой стране.

В школе надо мной издевались, потому что у меня были рыжие волосы и веснушки. Надо мной издевались за это», — приводит слова Инфантино журналист Evening Standard Дэн Килпатрик.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.