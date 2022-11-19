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    Защитник «Спартака» — о Кубке России: На «Зенит» настраиваться будем по-особенному

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о настрое на ближайшие матчи Кубка России.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Настрой на Кубок России самый боевой, потому что мы еще не гарантировали даже первые два места — при определенных раскладах можем вообще третье занять.

    Все ребята это знают. Надо играть последние два матча с хорошим настроением.

    На "Зенит" будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На "Зенит" настраиваться будем по-особенному», — цитирует Sport24 Чернова.

    «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 23 ноября, а 27 ноября красно-белые отправятся в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

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