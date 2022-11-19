Защитник «Спартака» — о Кубке России: На «Зенит» настраиваться будем по-особенному

Защитникрассказал о настрое на ближайшие матчи Кубка России.

«Настрой на Кубок России самый боевой, потому что мы еще не гарантировали даже первые два места — при определенных раскладах можем вообще третье занять.

Все ребята это знают. Надо играть последние два матча с хорошим настроением.

На "Зенит" будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На "Зенит" настраиваться будем по-особенному», — цитирует Sport24 Чернова.

«Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 23 ноября, а 27 ноября красно-белые отправятся в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».