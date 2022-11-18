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    Агент Захаряна: Ни в одних переговорах с клубами российский паспорт не был проблемой

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    Агент Павел Андреев, представляющий полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, что у его клиента никогда не было проблем из‑за того, что он имеет российский паспорт.

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    Летом сообщалось, что Захарян близок к переходу в лондонский «Челси». Впоследствии сделка не состоялась из‑за сложностей с оплатой трансфера.

    Ранее в телеграм-канале «Breakeven’s | Челси» появилась информация, что в декабре Захарян отправится в Армению, где сделает себе армянский паспорт, чтобы получить британскую рабочую визу. При этом уточнялось, что Арсен останется футболистом сборной России.

    «Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта.

    Что касается паспорта — честно говоря, мы не разговаривали с ним на эту тему. Знаю, что его родители — армяне, и, насколько знаю, он может оформить армянский паспорт.

    Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу. Повторю, в переговорах ни разу не возникало проблем, связанных с паспортом.

    В любом случае, на мой взгляд, получение паспорта любой страны, в том числе Армении, — это осознанный поступок. Очень важный в жизни каждого. Безусловно, это не должно быть осуществлено для какой‑то сиюминутной выгоды.

    Информация про перевод денег в армянский банк? Нет, это неправда. Армянские банки ни в каком виде не фигурируют в этой истории», — цитирует Андреева «Чемпионат».

    Захарян в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

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