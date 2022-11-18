Карпин высказал мнение о натурализации Малкома и Клаудиньо

Главный тренер сборной Россиивыразил мнение о натурализации

«Лично мое мнение: чем больше у тренера выбор — тем лучше. Получит кто-то российский паспорт — будет больше выбор у тренера. Даже в Испании дают паспорта игрокам из других стран.

Если Малком и Клаудиньо получат российские паспорта — будем, значит, и из них выбирать состав. Будет еще десять таких — ну и отлично, больше выбор, что плохого-то?

Я не знаю тренеров, которые бы отказались от такого, били бы себя в грудь и говорили, что нам нужны только россияне», — цитирует Карпина Sport24.