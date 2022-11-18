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    Карпин высказал мнение о натурализации Малкома и Клаудиньо

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение о натурализации Малкома и Клаудиньо.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Лично мое мнение: чем больше у тренера выбор — тем лучше. Получит кто-то российский паспорт — будет больше выбор у тренера. Даже в Испании дают паспорта игрокам из других стран.

    Если Малком и Клаудиньо получат российские паспорта — будем, значит, и из них выбирать состав. Будет еще десять таких — ну и отлично, больше выбор, что плохого-то?

    Я не знаю тренеров, которые бы отказались от такого, били бы себя в грудь и говорили, что нам нужны только россияне», — цитирует Карпина Sport24.

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