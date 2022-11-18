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    Баринов: Команда в «Локо» хорошая, но есть новое поколение людей, с которым надо работать по‑другому

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о проблемах «железнодорожников» в текущем сезоне.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    После завершения первой части чемпионата России «Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера.

    «Я разговаривал с Михаилом Галактионовым на эту тему. Так и сказал: "Если вам удастся перестроить тех или иных людей, то будет результат". Без фамилий, разумеется.

    Говорил, что команда у нас молодая, а он имеет хороший опыт работы с молодежью. Галактионову предстоит серьезная работа, надо будет требовать… Я бы сейчас опять матом сказал, но теперь уже не буду… Надо заставлять и требовать. Если получится, всё будет.

    Команда у нас хорошая, но в этой команде есть новое поколение людей, с которым надо работать по‑другому.

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    • Смотрите, я вспоминаю, какой я был в свои 20–22 года. И сейчас на молодых парней смотрю, это просто ужас. Я в их возрасте боялся зайти в раздевалку, чтобы просто надеть бутсы, когда там сидели Саша Самедов, Дима Тарасов, Алан Касаев, Илья Абаев или, например, Виталя Денисов. Старался быстрее выбежать на поле, чтобы подзатыльник не получить. А сейчас сидишь… заходит — с телефоном, с музыкой… Согласен, сейчас другое время, всё меняется. Но сам подход футболистов иной.

    Бывает, скажешь что‑то на тренировке, а в ответ: "Иди, гуляй". Хотя я всего лишь пытаюсь донести до ребят, что среди них нет ни Месси, ни Роналду. Прошу: "Опуститесь чуть‑чуть, давайте биться друг за друга на поле".

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    • Качают головой: "Да‑да‑да". Но у них в одно ухо влетело, а в другое — вылетело. Раньше я такого не встречал. Со старшими ребятами из других клубов когда обсуждаем эту ситуацию, у них то же самое, только у нас почему‑то этого больше. Нет, шутить и подкалывать друг друга — это хорошо, на этом и строится атмосфера в команде. Но при этом также нужно быть сосредоточенным и слушать от старших подсказ, это нормально. В 19 лет слышал истории, когда на тренировке доходило до драки из‑за того, что кто‑то просто не отдал передачу на партнера. А сейчас человек отдает неточную передачу, а потом стоит и рассказывает: "Да ты не туда побежал! Сюда надо было!".

    Подзатыльник? Наверное, это неправильно все‑таки… Я другой человек. Если парень не понимает, я просто перестаю ему подсказывать. Мол, один раз тебе всё объяснил, а ты меня послал. Какой смысл дальше что‑то говорить? Я не вижу смысла. Бывают моменты, говоришь: чувак, ну соберись уже, это дерби. А он может ответить: "Иди, в защите разберись". Вы, думаю, после "Торпедо" уже поняли, что про таких я молчать не буду», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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