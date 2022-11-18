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    «Локомотив» не планирует продлевать контракт с Бариновым

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    Полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть «Локомотива» в статусе свободного агента. Об этом сообщил агент футболиста Павел Банатин.

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    Действующее соглашение Баринова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2023 года.

    «Нет, на нас не выходили. Ничего не было. Ни при прошлом руководстве, ни сейчас никаких вариантов, предложений нам не поступало.

    Мы исполняем старые обязательства по контракту. Вообще ничего нет на этот счет», — сказал агент, слова которого приводит «Матч ТВ».

  • Магкеев жестко ответил Баринову, который ранее обвинил игроков «Локомотива» в безразличии
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    • Ранее Баринов заявил, что не перейдет в команду из топ-5 лиг, которая борется за выживание.

    Также сообщалось, что Баринов мог перейти в испанскую «Валенсию», но трансфер в последний момент сорвался.

    В текущем чемпионате России Баринов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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