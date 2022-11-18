Аленичев: Уровень РПЛ просел без топовых иностранцев, ослабла конкуренция

Бывший главный тренерподелился мнением относительно уровня футбола в чемпионате России.

«РПЛ в Катаре представят всего два человека — камерунец Нгамале из "Динамо" и хорват Ловрен из "Зенита". Тут, увы, все логично.

За последнее время нашу лигу покинули многие сильные легионеры — и она, конечно, потеряла в качестве (питерцев с их классными южноамериканцами выносим за скобки).

Да, есть матчи с обилием голов, однако без топовых иностранцев уровень просел.

Как ослабла и конкуренция за место в составе внутри команд — если раньше российским ребятам нужно было опережать в ней условных Шиманьски и Жиго, то сейчас они бьются между собой.

Да, оставшийся в "Спартаке" Промес — молодец, здорово сейчас выглядит. Но это ведь на фоне нашего среднего чемпионата», — сказал Аленичев «Спорт-Экспрессу».