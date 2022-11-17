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    Уткин считает, что Роналду больше не сыграет за «МЮ»

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    Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Напомним, ранее 37-летний португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб манкунианцев, а также бывших партнеров по команде.

    «Можно много спорить о том, как интервью, которое Роналду дал накануне ЧМ-2022, скажется на выступлении сборной Португалии. Лично мне думается, что совсем никак не скажется.

    Ну вот существенно это не влияет на сборную Португалии сильнее, чем сам факт того, что Криштиану находится в команде, он должен выходить в стартовом составе и надевать капитанскую повязку. Это всё гораздо важнее остального. Хорошо или плохо — кто его знает...

    ЧМ — короткий турнир, Роналду полон сил, у него получился небольшой отпуск, сейчас он зол на весь мир. Возможно, это поможет собрать ему все силы и возможности на реализовать их на мундиале.

    Уже совершенно очевидно, что за "Манчестер Юнайтед" Криштиану больше не сыграет. Думается мне, что этого не хочет уже никто. Хотя главное решение ещё не принято», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

    канал Уткина
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