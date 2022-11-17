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    Семак о формате Кубка России: Правильное решение — сделать в этот период именно такой розыгрыш

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о формате текущего розыгрыша Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Учитывая ситуацию, в которой находится наш футбол, конечно, нужно играть больше. Даже если команды играют смешанными составами — это тоже плюс для футболистов, которые мало играют в чемпионате.

    Конечно, играть один раз в неделю — это мало. Есть определенные нюансы, связанные с логистикой, переездами и временем — через два дня на третий или через 3 на 4-й. Можно более грамотно подготовиться, чтобы в комфортной ситуации находились все клубы именно в плане переездов и достаточного количества времени.

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    • Чтобы можно было подходить во всеоружии, тогда была бы более цельная картинка и команды бы играли практически все время составами, которые более приближены к боевым. Так, мне кажется, хороший регламент. Правильное решение — сделать в этот период именно такой розыгрыш.

    Правда, для команд Первой и Второй лиг гораздо сложнее, безусловно. Говорю исходя из команд РПЛ — то, что они много играют, это хорошо. Но попасть в полуфинал или финал для команд Первой и Второй лиг стало в разы сложнее. Может быть, они со мной не согласятся (улыбается)», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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