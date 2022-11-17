Таджикистан — Россия: прогноз, составы, коэффициенты

Раздевалка команды Фото: Сборная России
Сборная России:
- Старт: Селихов, Макарчук, Осипенко, Глебов, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.
- Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.
Букмекеры дают мало шансов таджикам. Россияне — фавориты встречи. Котировки составляют 7.80 и 1.40 соответственно.
Прогноз на этот поединок можно посмотреть здесь. В режиме live матч доступен по ссылке.