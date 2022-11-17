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    Сборная России объявила стартовый состав на матч с Таджикистаном

    Таджикистан — Россия: прогноз, составы, коэффициенты

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    В 18:00 мск в Душанбе состоится товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Россияне назвали состав.

    Раздевалка команды
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    Раздевалка команды

    Сборная России:
    • Старт: Селихов, Макарчук, Осипенко, Глебов, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.
    • Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.

    Букмекеры дают мало шансов таджикам. Россияне — фавориты встречи. Котировки составляют 7.80 и 1.40 соответственно.

    Прогноз на этот поединок можно посмотреть здесь. В режиме live матч доступен по ссылке.

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