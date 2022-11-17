Неймар: Мбаппе и Месси — великие игроки

Форвардрассказал о впечатлениях от игры с

«Играть с ним и Килианом — огромное удовольствие. Он и Месси — это два великих игрока, а Лео долгое время считался лучшим в мире.

Килиан — молодой игрок, который растёт и демонстрирует свой потенциал, и ему ещё есть куда расти. Всегда здорово играть вместе с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу становятся выше». — цитирует Неймара британское издание The Telegraph.

В нынешнем сезоне Неймар, Мбаппе и Месси забили в сумме за ПСЖ 46 голов и отдали 30 голевых передач во всех турнирах.