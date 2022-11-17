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    Малком: Без сомнений, это мой лучший сезон. Сейчас у меня 15 голов, хочу поднять планку до 20

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    Полузащитник «Зенита» Малком высказался о своей результативности в текущем сезоне.

    Малком
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    Малком

    Ранее на этой неделе бразилец забил два гола в матче Кубка России против «Факела» (2:0). В 17-ти матчах РПЛ в его активе 12 голов и пять результативных передач.

    «Не забывайте, в этом году у меня осталась еще одна игра — против "Спартака", — чтобы сделать этот показатель даже лучше! Пока что в сезоне у меня 15 мячей, и я очень рад — это мой лучший сезон, без сомнений.

    Все берет начало из работы за пределами поля — моя семья, восстановительная работа, которая помогает мне в максимально хорошей форме подходить к матчам, моя девушка, которая очень помогает мне во всем, правильное питание, дающее мне энергию, над которым работает очень хороший специалист — он детально прорабатывает мое меню, особенно в дни перед матчами.

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    • Думаю, это то, что делает разницу — и отражается на моей статистике. Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться еще чаще. Сейчас у меня 15 голов, хочу для начала поднять эту планку до 20.

    97 матчей, 31 гол…Не знаю, сколько результативных передач, но, думаю, тоже немало. В этом есть большая заслуга тренера и болельщиков, которые поверили в меня, мой талант и работу на поле. Уверен, эта статистика будет только расти, а я со всем этим доверием смогу еще больше помочь команде», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

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