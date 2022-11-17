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    Карпин: Состав против Узбекистана будет абсолютно другой

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах по составу на матч с командой Узбекистана.

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    «Состав против Узбекистана будет абсолютно другой. Сегодня для многих была первая или вторая игра за сборную. Надеюсь, и игра в Ташкенте будет более цельная.

    Для дебюта 18-летнего мальчика Пиняев сегодня очень достойно выглядел.

    В моем понимании задачи победить кровь из носа в товарищеских матчах нет. Но победить хочется всегда. Конечно, это не игра за очки, за выход на чемпионат мира или Европы. В официальных матчах не используют такое количество дебютантов, не меняют людей в перерыве во избежание травм.

    С Узбекистаном будет состав, в котором уже некого смотреть, там будет другая планка», — цитирует Карпина Sport24.

    Поединок со сборной Узбекистана состоится 20 ноября.

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