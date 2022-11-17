Карпин: Состав против Узбекистана будет абсолютно другой

Главный тренер сборной Россиирассказал о планах по составу на матч с командой Узбекистана.

«Состав против Узбекистана будет абсолютно другой. Сегодня для многих была первая или вторая игра за сборную. Надеюсь, и игра в Ташкенте будет более цельная.

Для дебюта 18-летнего мальчика Пиняев сегодня очень достойно выглядел.

В моем понимании задачи победить кровь из носа в товарищеских матчах нет. Но победить хочется всегда. Конечно, это не игра за очки, за выход на чемпионат мира или Европы. В официальных матчах не используют такое количество дебютантов, не меняют людей в перерыве во избежание травм.

С Узбекистаном будет состав, в котором уже некого смотреть, там будет другая планка», — цитирует Карпина Sport24.

Поединок со сборной Узбекистана состоится 20 ноября.