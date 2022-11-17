Карпин прокомментировал ничью с Таджикистаном

Наставник сборной Россиизаявил, что удовлетворен увиденным в матче с Таджикистаном, несмотря на нулевую ничью.

«Первый тайм понравился больше, было больше контроля. Во втором тайме желание быстрее забить гол и спешка нас только подводила. Посмотрели в деле многих новичков. В целом впечатления нормальные.

Я удовлетворен тем, что я видел, особенно в первом тайме. Не хватало завершения, реализации, последнего паса. Но по качеству игры по сравнению даже с Киргизией — это небо и земля, хотя там мы выиграли.

Атмосфера на стадионе просто фантастическая, было здорово. Таджикистан компактно оборонялся и по возможности выбегал в контратаки», — цитирует Карпина Sport24.

20 ноября Россия сыграет с командой Узбекистана в очередном товарищеском матче.