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    Ингулец — Динамо К. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.11.2022 в 14:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Ингулец — Динамо К

    Футбол Премьер-лига (Украина) Ингулец Динамо Киев
    Ингулец и Динамо К начнут матч в 14:00 в украинской Премьер-лиге, 17.11.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ингулец» — «Динамо К» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ингулец» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 3.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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