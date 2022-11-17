Экс-игрок «Баварии» и «Ман Сити» возглавил «Ривер Плейт»

Экс-защитник «Баварии», «Манчестер Сити» и сборной Аргентиныстал главным тренером «Ривер Плейт».

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца 2025 года.

До «Ривер Плейт» Демичелис тренировал молодежную и вторую команду «Баварии».

Демичелис завершил футбольную карьеру в 2017 году. В составе «Баварии» аргентинец выступал с 2003 по 2010 год. С мюнхинцами он стал четырехкратным чемпионом Германии, вместе с «Манчестер Сити» он выиграл АПЛ в 2014 году. В составе сборной Аргентины Демичелис провел 49 матчей, стал обладателем Кубка Америки в 2015 году.